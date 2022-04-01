На трасі біля Малої Рогані окупанти розстріляли понад 20 цивільних авто

Російські окупанти цинічно розстріляли машини із громадянськими людьми. Колаж "Сьогодні"

На трасі Київ-Харків-Должанський біля с.Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

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Про злочин російських військових стало відомо після визволення Малої Рогані від загарбників. Мирні жителі, намагаючись врятуватися від обстрілу, розвертали свої автомобілі, проте багато хто загинув.

Як повідомила Людмила Денісова, тіла деяких загиблих вдалося забрати лише зараз. Російські окупанти взяли під контроль трасу Київ – Харків – Довжанський ще 27 лютого. Уповноважена з прав людини зазначила, що у колоні перебували лише цивільні автомобілі.

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Кремль спробує створити на тимчасово окупованих територіях державні освіти, щоб протиставити їх незалежній Україні.

За словами екс-прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, якщо Росія не впорається з Україною цілком, то вони планують забрати деякі території.

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