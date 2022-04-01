На трассе возле Малой Рогани оккупанты расстреляли более 20 гражданских авто

Российские оккупанты цинично расстреляли машины с гражданскими людьми. Коллаж "Сегодня"

На трассе Киев-Харьков-Должанский возле с.Мала Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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О преступлении российских военных стало известно после освобождения Малой Рогани от захватчиков. Мирные жители, пытаясь спастись от обстрела, разворачивали свои автомобили, однако многие погибли.

Как сообщила Людмила Денисова, тела некоторых погибших удалось забрать только сейчас. Российские оккупанты взяли под контроль трассу Киев – Харьков – Довжанский еще 27 февраля. Уполномоченная по правам человека отметила, что в колонне находились только гражданские автомобили.

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