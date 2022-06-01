На черзі колонізація Марсу? У "ДНР" зібрались "засудити до розстрілу" Зеленського і Порошенка

У "ДНР" хочуть"засудити до розстрілу" Зеленського і Порошенка / Фото: Колаж: Сьогодні
В захопленому Маріуполі окупанти готуються провести "трибунал" для нинішньої і минулої української влади, зокрема Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Олександра Турчинова. Також РФ анонсує псевдореферендуми на непідконтрольних України територіях.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.
"В так званій "ДНР" заявили, що на трибуналі в Маріуполі, статут якого розробляють з Росією, засудять Зеленського, Порошенка та Турчинова. До розстрілу, як вищої міри покарання. І в той самий час радбез у Росії заявив, що таки референдуму в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській області бути. Цього року", – написав він.
Сам Андрющенко скептично ставиться до планів Кремля:
"Чекаю на заяву про колонізацію Марсу та залучення до союзників інопланетян. Ну щоб вже точно бути впевненим, що все заявлене відбудеться".