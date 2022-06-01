На очереди колонизация Марса? В "ДНР" собрались "приговорить к расстрелу" Зеленского и Порошенко

В "ДНР" хотят "приговорить к расстрелу" Зеленского и Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся провести "трибунал" для нынешней и предыдущей украинской власти, в частности Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Александра Турчинова. Также РФ анонсирует псевдореферендумы на неподконтрольных Украине территориях.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"В так называемой "ДНР" заявили, что на трибунале в Мариуполе, устав которого разрабатывают с Россией, приговорят Зеленского, Порошенко и Турчинова. К расстрелу, как высшей мере наказания. И в то же время совбез в России заявил, что таки референдуму в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях быть. В этом году", – написал он.

Сам Андрющенко скептически относится к планам Кремля:

"Жду заявления о колонизации Марса и привлечения в союзники инопланетян. Ну, чтобы уж точно быть уверенным, что все заявленное состоится".

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

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В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.