На Харківському напрямку ЗСУ знищили велику кількість окупантів та їх техніку — Синєгубов

Синєгубов розповів, скількох загарбників мінусували ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Харківському напрямку українські захисники провели успішну операцію, знищивши велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Реклама

Деталі

"Останній тиждень ворог активно завдає ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. За даними поліції, за тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні (4 липня — ред.) вдень внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка", — написав Синєгубов у Telegram.

Він наголосив, що ЗСУ тримають свої позиції.

"Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки", — додав Синєгубов.

Також Синєгубов зазначив, що на Ізюмському напрямку Силами оборони знищено черговий російський склад з боєприпасами. Він додав, що 4 липня з тимчасово окупованих територій області вдалося евакуювати 860 людей.

Найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні

Під час війни в Україні останнім великим успіхом Російської Федерації стане місто Лисичанськ Донецької області. Це спрогнозував радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

Реклама

"(Лисичанськ — ред.) — це останній успіх російської армії на території України. Великий, мається на увазі", — сказав він.

Арестович зазначив, що не знає, де російська армія візьме ще резерви, що захопити місто. Водночас він наголосив, що не виключає того, що окупанти зможуть взяти якесь село.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Слов'янська закликав мешканців їхати і назвав вагому причину для евакуації. Також ми писали, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну.