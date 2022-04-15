На Харківщині окупанти розстріляли евакуаційний автобус – є загиблі та поранені

Військові РФ продовжують обстрілювати мирне населення / Фото: Колаж: Сьогодні
Через загибель семи осіб внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів у Харківській області розпочато розслідування.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 осіб отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Свідоцтво з Бучі: "Моїх дітей та дружину розстріляли у мене на очах"
Українські журналісти продовжують збирати свідчення звірств та тортур, які скоїли нелюди з армії путіна в окупованих містах. Сповідь Олександра Чимарьова з передмістя Києва Бучі вражає.
Сім'я Олександра намагалася виїхати з окупованого міста, але зустрілася з російською армією. Дружина та діти Олександра загинули на його очах, а сам він залишився інвалідом.
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