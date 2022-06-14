На фронті загинув активіст та син відомої письменниці

Романові мало виповнитися 25 років. Фото: колаж "Сьогодні"

На фронті загинув активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" та військовослужбовець Роман Ратушний. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Про це повідомляє громадська організація, яку очолював Роман, "Захистимо Протасів Яр".

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Ратушний загинув 9 червня у бою під Ізюмом.

"5 липня Ромі мало виповнитися 25… Він був націоналістом все життя: учасник Революції Гідності у 16 років, громадський активіст, очолював громадську організацію "Захистимо Протасів Яр", – йдеться у повідомленні.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім уже у складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

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Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху "Збережи старий Київ" Тараса Ратушного.

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