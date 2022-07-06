На ПВК "Вагнер" оголосили полювання військові музиканти США

Американці тренують наших військових в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ветерани військ Спеціальних операцій США створили угруповання "Моцарт". Для наших бійців вони організували кілька навчально-тренувальних таборів у районі бойових дій. Про це пише The New York Times.

Ветерани проводять навчання та консультують бійців ЗСУ, очолює цю групу полковник спеціальних операцій Корпусу морської піхоти у відставці Ендрю Мілберн.

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За його словами, близько двох десятків ветеранів почали називати себе Mozart Group (угруповання Моцарт), як відповідь ЧВК "Вагнер", яка є нелегальною армією господаря Кремля.

Ветерани-добровольці з США створили тренувальні табори поблизу місця бойових дій, у яких було підготовлено кілька тисяч українських військових.

"Моцарт" пропонує базові військові інструкції для солдатів, що вирушають на фронт, і періодичні заняття з користування американською зброєю. Наприклад, протитанковою ракетою Javelin, яка запускається з плеча. Також американці консультують українських бійців сил спеціальних операцій.

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Навчання ЗСУ у Британії

До Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців на навчання. Наші військові пройдуть курси засновані на базовій військовій підготовці Великобританії. Це включає навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законів збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів.