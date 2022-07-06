На ЧВК "Вагнер" объявили охоту военные музыканты США

Американцы тренируют наших военных в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ветераны войск Специальных операций США создали группировку "Моцарт". Для наших бойцы они организовали несколько учебно-тренировочных лагерей в районе боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

Ветераны проводят учения и консультируют бойцов ВСУ, возглавляет эту группу полковник специальных операций Корпуса морской пехоты в отставке Эндрю Милберн.

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По его словам, около двух десятков ветеранов стали называть себя Mozart Group (группировка Моцарт), как ответ ЧВК Вагнер, которая является нелегальной армией хозяина Кремля.

Ветераны-добровольцы из США создали тренировочные лагеря вблизи места боевых действий, в которых было подготовлено уже несколько тысяч украинских военных.

"Моцарт" предлагает базовые военные инструкции для отправляющихся на фронт солдат и периодические занятия по пользованию американским оружием. К примеру, противотанковой ракетой Javelin, которая запускается с плеча. Также американцы консультируют украинских бойцов Сил специальных операций.

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Обучение ВСУ в Британии

В Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих на обучение. Наши военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель".