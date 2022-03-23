"Ми розпочали спецоперацію в Україні, щоб знищити Росію": Пєсков зганьбився в інтерв'ю CNN

Прессекретар Путіна здивував заявою про війну проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN допустив обмовку, заявивши, що війна в Україні потрібна, щоб "знищити Росію на наших кордонах".

Відповідний уривок інтерв'ю опублікував Telegram-канал "Украина 24/7 Новости".

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"Було ухвалено рішення провести спеціальну військову операцію, щоб знищити Росію, яка була створена на наших кордонах", – заявив Пєсков.

Після того як здивована ведуча перепитала, що він мав на увазі, речник Путіна уточнив, що говорив про "анти-Росію".

Оточення Путіна готує змову

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в бізнес-політичній еліті Росії формується група, опозиційна президенту Володимиру Путіну. Її мета – якнайшвидше усунення Путіна від влади та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна директора ФСБ Олександра Бортникова. Варто зауважити, що саме Бортников останнім часом опинився у немилості російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортников і його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії", – повідомили у ГУР.

За даними розвідки, Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти усунення Путіна від влади – зокрема, отруєння, раптова хвороба або інша "випадковість".