"Мы начали спецоперацию в Украине, чтобы уничтожить Россию": Песков оконфузился в интервью CNN

Пресс-секретарь Путина удивил заявлением о войне против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN допустил оговорку, заявив, что война в Украине нужна, чтобы "уничтожить Россию на наших границах".

Соответствующий отрывок интервью опубликовал Telegram-канал "Украина 24/7 Новости".

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"Было принято решение провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить Россию, которая была создана на наших границах", – заявил Песков.

После того как удивленная ведущая переспросила, что он имел в виду, пресс-секретарь Путина уточнил, что говорил об "анти-России".

Окружение Путина готовит заговор

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в бизнес-политической элите России формируется группа, оппозиционная президенту Владимиру Путину. Ее цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – фатальные просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельности украинской армии", – сообщили в ГУР.

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По данным разведки, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти – в частности, отравление, внезапная болезнь или другая "случайность".