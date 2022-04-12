Аваков жорстко звернувся до Путіна: "Мразь ти триєдина" (відео)

Аваков звернувся до Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обурливу заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що українці, росіяни і білоруси "триєдиний народ".

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Мразь ти, Путін, триєдина! Суміш брехуна, вбивці та КДБістської гниди. Така мерзота не може існувати довго. Світобудова не потерпить! І ми, українці, так уже вийшло, допоможемо", – сказав Аваков.

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