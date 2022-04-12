Аваков жестко обратился к Путину: Мразь ты триединая (видео)

Аваков обратился к Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на возмутительное заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы, россияне и белорусы "триединый народ".

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Мразь ты, Путин, триединая! Смесь лжеца, убийцы и КГБистской гниды. Такая мразь не может существовать долго. Мироздание не потерпит! И мы, украинцы, так уж вышло, поможем", – сказал Аваков.

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