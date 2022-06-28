Монастирський: Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах

Монастирський прокоментував удари РФ по Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін дав вказівку завдавати ударів по цивільних об'єктах України. Приклад подібних атак став ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський.

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За словами Монастирського, російські окупанти спеціально підбирають час, щоб вразити найбільше число мирних жителів.

"Це говорить, що Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там знаходиться. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або, якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, вибирають час, коли там багато людей", — сказав Монастирський.

Арестович прокоментував удар по Кременчуці

Ракетним ударом по торговому центру в Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору. Про це заявив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

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"Почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове відхилення ракет типу Х22 становить 600 метрів. Ні по яким точним цілям в центрі міста бити неможливо", — сказав Арестович.

Він додав, що міжнародні конвенції прямо забороняють нанесення ударів, які супроводжуються жертвами серед цивільних.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що росіяни тріумфують від попадання ракети в український ТЦ. Також ми писали, що окупанти боягузливо намагаються відхреститися від удару по Кременчуку.