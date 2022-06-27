"Довбіть їх, брати!" – росіяни тріумфують від попадання ракети в український ТЦ

Вони не побачили ні мирних жителів, ні жінок

Громадяни країни-агресора чомусь вважають, що навколо згарища мають бігати жінки та діти / Колаж "Сьогодні"

Очікувано від громадян Росії ми не отримали жодного співчуття, не кажучи вже за осуд ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці вдень 27 червня, коли там було до тисячі мирних українців. У соціальних мережах можна констатувати загальну радість, що в Україні від російських ракет загинули люди.

Реакція нелюдів з країни-агресора

"Хоч одну жінку видно? Чи дитину? Чоловіки бігають, військові. Схоже на збірний пункт новобранців або щось таке. Але точно не просто цивільні по магазинах ходили", – написав один представник терористичної держави.

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"Це вибухнув кондиціонер! Он скільки в касках та в комуфло монтажники скачуть!" – зазначив ще один "співчутливий росіянин".

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"Дохлі хохли – це завжди чудово. Довбіть їх, браття", – написав ще один, мабуть, православний росіянин.

Загалом, у російських соціальних мережах тріумфують через знищення стандартного торговельного центру, де мирні громадяни щодня скупляються, проводять ділові зустрічі або відзначають дні народження своїх дітей.

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