Між деревами та за метр над морем. З'явилося відео унікальних рейдів вертольотів ЗСУ на "Азовсталь"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилося унікальне відео прольоту українських вертольотів у заблокований Маріуполь до захисників "Азовсталі". Операцію проводили спеціалісти ГУР Міноборони та полк "Азов". Відеозапис опублікував канал "Дніпро Оперативний".

На відео зафіксовано проліт уздовж берегової лінії в районі порту, посадку, висадку десанту та вантажів, повернення додому. Повідомляється, що всього було сім таких місій.

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Захист "Азовсталі"

Українські військові у Маріуполі понад 80 днів утримували оборону "Азовсталі", після чого військове командування наказало зберегти особовий склад захисників. Бійці склали зброю, їх вивезли на окуповані території Донбасу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих захисників Маріуполя повинні звільнити за процедурою обміну.

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