Метінвест зібрав у Польщі понад 117 тонн гуманітарної допомоги для українців

Гуманітарна допомога від Метінвесту для українців збирається та організовується у Польщі / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест Ріната Ахметова для допомоги українцям, які постраждали внаслідок віроломного вторгнення Росії в Україну, організувала двоступінчасту систему надання гуманітарної допомоги.

Про це заявив генеральний директор групи Юрій Риженков в ефірі "Україна 24".

Реклама

"У нас є гуманітанний хаб, який ми відкрили на базі Метінвест Польща. Метінвест, спільно з ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, закуповує та збирає гуманітарну допомогу, яку передають європейські країни. Там вона акумулюється, і вирушає до Запоріжжя – до гуманітарного штаб на базі Запоріжсталі, де вона сортується, вкладається в набори і вирушає до міст, куди ми можемо її доставити", – розповів Риженков.

За його словами, насамперед допомогу отримують міста, що перебувають у блокаді: Пологи, Енергодар, Бердянськ, де гуманітарні набори отримували переселенці з Маріуполя.

"З Польщі ми доставили 117 тонн товарів першої необхідності – продукти тривалого зберігання, медичні товари, а ще 300 тонн поки що перебувають у дорозі. З центру в Запоріжжя, де ми сортуємо не лише європейську допомогу, а й те, що ми закуповуємо в Україні, було вже відправлено людям понад 1 тис. тонн допомоги", – зазначив Юрій Риженков.

Реклама

Раніше Юрій Риженков заявив, що Україна втратила через війну з Росією близько 30-40% своїх металургійних потужностей.

35 тонн гуманітарної допомоги для нужденних

Після вторгнення російських військ до України група Метінвест та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали від війни з РФ.

Гуманітарну допомогу українці отримують щодня – через гуманітарні центри чи безпосередньо.

Реклама

Також компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші буде закуплено бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.