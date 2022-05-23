Мазії чи саботажники? Арестович відзначив дивну поведінку окупантів на Херсонщині

Арестович розповів, чому окупанти не атакують українські позиції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що російські вертолітники на Херсонщині саботують накази керівництва

Про це він сказав в ефірі Youtube-каналу "Фейгін Live".

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"Наші військові намагаються зрозуміти, куди ж вони стріляють (окупанти — ред.), бо туди, куди вони стріляють, там наших військових немає. Але як би удари завдають і всі задаються питанням, з ким вони там воюють. Можливо, самі із собою?", — припустив Арестович.

Він вважає, що російські вертолітники саботують накази керівництва й не хочуть йти на українські позиції.

Скільки російської техніки на Донбасі?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, що діє на великій відстані.

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