Масовий обстріл – у багатьох містах України чутно вибухи (фото, відео)

Обстріли в Україні / Колаж "Сьогодні"

У багатьох містах України зараз чутно вибухи, а саме в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.

Про це повідомляє Telegram-канал Сьогодні.

Реклама

По всій країні затяжна повітряна тривога. Наразі з'ясовується, де люди чули роботу ППО, а де були прильоти ракет.

Вінниця

ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці. Також у Мережі з'явилося відео політу ракети над Черкаською областю у бік міста.

Реклама

Львів

У місті було чути близько 5 вибухів. У частині Львова тепер немає електроенергії.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено три електропідстанції. У частині міста немає електроенергії", – повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Реклама

Київ

Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи було чутно на Правому березі.

Кіровоградська область

Небо над областю у диму. Мер Долинської Кіровоградській області повідомляє, що на територію громади влучили ракети.

Раніше ми писали: