Массовый обстрел – во многих городах Украины слышны взрывы (фото, видео)

Обстрелы в Украине / Коллаж "Сегодня"
Во многих городах Украины сейчас слышны взрывы, а именно в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.
Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня.
Воздушная тревога по всей стране была затяжная. Сейчас выясняется, где люди слышали работу ПВО, а где были прилеты ракет.
Винница
ПВО сбили две крылатые ракеты, которые летели на Винницу. Также в Сети появилось видео полета ракеты над Черкасской областью в сторону города.
Львов
В городе было слышно около 5 взрывов. В части Львова сейчас нет электричества.
Киев
Ещё одну крылатую ракету ПВО сбило на подлёте к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на правом береге города.
Кировоградская область
Небо над областью сейчас в дыму. Мэр Долинской в Кировоградской области сообщает, что на территорию общины попали ракеты.
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