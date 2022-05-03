Массовый обстрел – во многих городах Украины слышны взрывы (фото, видео)

Обстрелы в Украине / Коллаж "Сегодня"

Во многих городах Украины сейчас слышны взрывы, а именно в Одессе, Киеве, Киевской и Кировоградской областях, а также в Виннице и Днепре.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня.

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Воздушная тревога по всей стране была затяжная. Сейчас выясняется, где люди слышали работу ПВО, а где были прилеты ракет.

Винница

ПВО сбили две крылатые ракеты, которые летели на Винницу. Также в Сети появилось видео полета ракеты над Черкасской областью в сторону города.

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Львов

В городе было слышно около 5 взрывов. В части Львова сейчас нет электричества.

Киев

Ещё одну крылатую ракету ПВО сбило на подлёте к Киеву в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны на правом береге города.

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Кировоградская область

Небо над областью сейчас в дыму. Мэр Долинской в Кировоградской области сообщает, что на территорию общины попали ракеты.

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