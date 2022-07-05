Масштабна тривога в Україні: у містах чути вибухи (фото, відео) — оновлено

В Україні вибухи/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після того, як в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, чути вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Подробиці

Вибухи чути у Дніпропетровській області. Telegram-канали пишуть, що під Дніпром було 6 вибухів. Також за неофіційною інформацією, у місті працює ППО.

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Повідомляється, що у Шостці Сумської області було 4 вибухи. За непідтвердженою інформацією, є один приліт.

Звідки летять ракети?

Як повідомляєTelegram-канал "Україна 24", Росія запустила ракетиз акваторії Азовського моря. Через це було оголошено тривогу майже по всій країні. В якому напрямку летять снаряди окупантів — невідомо.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Слов'янська закликав мешканців їхати та назвав вагому причину для евакуації. Також ми писали, чому Білорусь не поспішає брати участь у наступі на Україну.