"МарZота" – Андрющенко розповів про зраду поліцейських Маріуполя

Петро Андрющенко сподівається, що зрадникам доведеться відповісти / Колаж "Сьогодні"
В тимчасово окупованому російською армією Маріуполі зафіксовано факти переходу українських правоохоронців на бік ворога.
Відповідне відео виклав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі .
Що відомо
"МарZота найвищого рівня. Поліцаї. Співробітники поліції м. Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Гидота. Сподіваюсь що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбіччя життя набагато швидше за справедливий суд. Сволота", – написав емоційний пост Андрющенко.
Нагадаємо, що в Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться в ухваленому парламентом законопроєкті № 7116.
Національне антикорупційне бюро України сформувало для Служби безпеки України базу даних із сотень людей, які можуть бути зрадниками України.
Обстановка
- Першим зрадником Батьківщини у цій війні став міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"). 27 лютого він оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули до його міста. Через день він передумав, але отримав підозру про держзраду і був затриманий.
- У частково зайнятому російськими окупантами місті Ізюмі Харківської області наприкінці березня серед колаборантів опинилися колишні працівники поліції міста, а також колишній мер Олександр Божков (Партія регіонів).
- 6 березня народному депутату Іллі Киві (ОПЗЖ) повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.