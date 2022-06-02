"МарZота" – Андрющенко рассказал о предательстве полицейских Мариуполя

Петр Андрющенко надеется, что предателям придется ответить / Коллаж "Сегодня"
Во временно оккупированном российской армии Мариуполе отмечены факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага.
Соответствующее видео выложил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Что известно
"МарZота высочайшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь намного быстрее справедливого суда. Сволочи", – написал эмоциональный пост Андрющенко.
Напомним, что в Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сформировало для Службы безопасности Украины базу данных из сотен человек, которые могут быть предателями Украины.
Обстановка
- Первым изменником Родины в этой войне стал городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"). 27 февраля он объявил о переходек сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами. Через день он передумал, но получил подозрение о госизмене и был задержан.
- В частично занятом российскими оккупантами городе Изюме Харьковской области в конце марта среди коллаборантов оказались бывшие сотрудники милиции города, а также экс-мэр Александр Божков ("Партия регионов").
- 6 марта народному депутату Илье Киве (ОПЗЖ) сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.