Мародери РФ пограбували у Мелітополі скарби скіфських вождів

Російська армія вкрала скіфське золото, що зберігалося в Мелітопольському краєзнавчому музеї. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого століття", – говориться в повідомленні.