Мародери РФ пограбували у Мелітополі скарби скіфських вождів

Окупанти вкрали скіфське золото / Фото: Колаж: Сьогодні
Російська армія вкрала скіфське золото, що зберігалося в Мелітопольському краєзнавчому музеї. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Крадіжка з музею
"У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого століття", – говориться в повідомленні.
Історія колекції
- За пів року до незаконної анексії Криму Росією чотири кримські музеї – Керченський історико-культурний заповідник, Центральний музей Тавриди, Бахчисарайський історико-культурний заповідник та "Херсонес Таврійський" – направили в Бонн, а потім в Амстердам виставку "Крим – золотий острів у Чорному морі".
- Колекція налічує, за різними даними, від 300 до 2000 предметів.
- У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні в Україну, ні в захоплений Росією Крим до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
- Влітку 2015 року Міністерство юстиції України підготувало позов в Окружний суд Амстердама у справі про "скіфське золото".
- Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив, що "скіфське золото" належить Україні й має бути передане Києву.
- Російська влада від імені музеїв Криму в січні 2017 року подала апеляційну скаргу.
- У березні 2019 року розпочалися слухання з цього питання в Апеляційному суді Амстердама, оголошення остаточного рішення кілька разів переносили.
- Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов на нинішнє рішення суду заявив, що Київ "отримає дірку від бублика", а не колекцію