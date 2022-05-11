Мародеры РФ разграбили в Мелитополе сокровища скифских вождей

Российская армия украла скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.