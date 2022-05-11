Мародеры РФ разграбили в Мелитополе сокровища скифских вождей

Оккупанты украли скифское золото / Фото: Коллаж: Сегодня
Российская армия украла скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Кража из музея
"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.
История коллекции
- За полгода до аннексии Крыма Россией четыре крымских музея – Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" – направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым – золотой остров в Черном море".
- Коллекция насчитывает, по разным данным, от 300 до 2000 предметов.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни в Украину, ни в захваченный Россией Крым до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Летом 2015 года Министерство юстиции Украины подготовило иск в Окружной суд Амстердама по делу о "скифском золоте".
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев.
- Российские власти от имени музеев Крыма в январе 2017 года подали апелляционную жалобу.
- В марте 2019 года начались слушания по данному вопросу в Апелляционном суде Амстердама, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.
- Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов на нынешнее решение суда заявил, что Киев "получит дырку от бублика", а не коллекцию.