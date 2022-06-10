Маріуполю загрожує велика катастрофа — дані британської розвідки

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські війська не досягли успіху в тому, щоб захопити Сєверодонецьк. Тим часом у Маріуполі та Херсоні склалася критична ситуація з ліками та епідемічною обстановкою. Що відбувається на фронті, розповіла розвідка Великої Британії.

Бої продовжуються в районі Сєверодонецька. Росія знову контролює більшу частину міста, але її війська мало просунулися у спробах оточити велику територію з півночі та півдня.

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Росія щосили намагається забезпечити основні громадські послуги населенню на окупованих територіях. Доступ до безпечної питної води був непостійним, тоді як тривають серйозні перебої з телефонним зв'язком та інтернет-послугами.

Ймовірно, у Херсоні відчувається гостра нестача ліків, а у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані з травня.

Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, і з того часу були невеликі спалахи, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь.

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Медичні послуги у Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу. При цьому великий спалах холери в Маріуполі ще більше посилить ситуацію.

Зведення Генштабу

Окупанти продовжують наступальні дії на сході України. Проте не все йде за їхнім планом. Так, наприклад, на Бахмутському напрямку ворог намагався вести вогневу поразку, але отримав якісну відповідь наших військових і відступив. Під Харковом російські військові відмовилися воювати. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби захисниками та захисниками України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад із боєприпасами супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Наша авіація завдала серії ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу та польових складів супротивника в районах п'яти різних населених пунктів Херсона.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога станом на 10 червня.

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