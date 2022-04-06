Маріуполь штурмували солдати РФ, одягнені у форму Нацгвардії України – документ

У місті продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові виявили план захоплення будівлі СБУ російськими окупантами у Маріуполі.

Про це написав захисник міста, маріупольський письменник Іван Богдан в Facebook.

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"Такий План захоплення будівлі СБУ в Маріуполі силами російської посиленої мотострілецької роти 346 обрСПН! Дивують: наявність слайдів під час підготовки плану; визначено цивільні об'єкти, що можуть постраждати; а також основні зусилля ... (нижня частина трофейного документа)", – написав він.

Він додав, що ворог планував здійснювати диверсію у формі бійців НГУ.

"З метою введення противника в оману групу СпН висувається в ГД переодягнути у форму одягу типу "мультикам", і мати відзнаки нацпідрозділів НГУ", – сказано у документі.

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Документ із планом окупантів. Фото: Іван Богдан/Facebook

Обстановка у Маріуполі