Мариуполь собирались штурмовать солдаты РФ, переодетые в форму Нацгвардии Украины – документ

В городе продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные обнаружили план захвата здания СБУ российскими оккупантами в Мариуполе.
Об этом написал защитник города, мариупольский писатель Иван Богдан в Facebook.
"Таков План захвата здания СБУ в Мариуполе силами российской усиленной мотострелковой роты 346 обрСпН! Удивляют: наличие слайдов при подготовке плана; определены гражданские объекты, которые могут пострадать; а также основные усилия…(нижняя часть трофейного документа)", – написал он.
Он добавил, что враг планировал осуществлять диверсию в форме бойцов НГУ.
"В целях ввода противника в заблуждение группу СпН, выдвигающуюся в ГД, переодеть в форму одежды типа "мультикам" и иметь знаки отличия нацподразделений НГУ", – сказано в документе.
Обстановка в Мариуполе
- В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
- Мариупольский городской совет сообщил, что после широкой международной огласки геноцида в Буче Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Там уже погибли минимум 5 тысяч человек.
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.