Мариуполь собирались штурмовать солдаты РФ, переодетые в форму Нацгвардии Украины – документ

В городе продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные обнаружили план захвата здания СБУ российскими оккупантами в Мариуполе.

Об этом написал защитник города, мариупольский писатель Иван Богдан в Facebook.

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"Таков План захвата здания СБУ в Мариуполе силами российской усиленной мотострелковой роты 346 обрСпН! Удивляют: наличие слайдов при подготовке плана; определены гражданские объекты, которые могут пострадать; а также основные усилия…(нижняя часть трофейного документа)", – написал он.

Он добавил, что враг планировал осуществлять диверсию в форме бойцов НГУ.

"В целях ввода противника в заблуждение группу СпН, выдвигающуюся в ГД, переодеть в форму одежды типа "мультикам" и иметь знаки отличия нацподразделений НГУ", – сказано в документе.

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Документ с планом оккупантов. Фото: Иван Богдан/Facebook

Обстановка в Мариуполе