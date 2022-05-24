Маріуполь перетворився на кладовище: у місті виявили жахливу знахідку (фото)

У Маріуполі трупи загиблих зберігають у пластикових пакетах просто неба / Фото: Колаж: Сьогодні

У захопленому російськими військами Маріуполі під завалами однієї з багатоповерхівок у підвалі знайшли сотні тіл загиблих.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"При розбиранні завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чути майже у всьому кварталі", – пише Андрющенко.

За його словами, через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "Ритуал" з Донецька процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

"Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг", підтвердивши, що тіло загиблого тільки знайдено, або погодитись на запис відео, де заявник скаже, що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів (на фото). Місто перетворилось на суцільне кладовище", – повідомив радник мера Маріуполя.

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Маріуполь опинився під загрозою епідемії

Захоплений Маріуполь 23 травня атакувала негода, забиті зливові відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноїння та трупною отрутою по всьому місту.

Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою. Водночас окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики.