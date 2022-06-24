Маріуполь переводять у режим гетто — Андрющенко

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В окупованому Маріуполі ввели комендантську годину, на порушників чекає суворе покарання. Тим часом окупанти пом'якшили режим виїзду у бік Запоріжжя. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі .

"Маріуполь. Режим гетто. В Маріуполі діє коменданться година. Для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00 Для всіх інших з 23:00. Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором", — заявив він.

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Андрющенко закликав евакуюватися з Маріуполя, доки є невелика нагода.

"Фіксуємо пом’якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приваті авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням війсьового контингету може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце", — написав він.

Окупанти укріплюються

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що російські загарбники хочуть використовувати маріупольців як живий щит – без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки.

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Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців.