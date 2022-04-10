Особисто знищив дві ворожі БМД: десантник героїчно загинув у бою з окупантами

Володимир Балюк героїчно загинув, захищаючи Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Десантник Володимир Балюк (позивний "Балу") героїчно загинув 5 квітня на півдні України під час бою з переважаючими силами російських окупантів. В бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника.

Про це повідомила у Facebook 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

Реклама

Про свого бойового побратима "Балу" розповів офіцер-десантник з позивним "Одін" – його друг та безпосередній командир:

"Володя – учасник АТО та ООС, обіймав посаду головного сержанта нашої десантно-штурмової роти. Він був надійним, спокійним та виваженим, чесним і справедливим чоловіком. Не було таких питань, які б він не зміг вирішити. У нього завжди все виходило: у службі, спорті та інших справах. "Балу" завжди брав призові місця у змаганнях по практичній стрільбі та кросфіту. Планував продовжувати та розвивати свою військову кар'єру".

За його словами, 5 квітня підрозділ, в складі якого Володимир командував штурмовою групою, вів наступальні дії.

Реклама

"Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Проте противник, щоб зірвати наш наступ, кинув танки, бронетехніку та чимало живої сили. Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано, на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту, яка йшла прямо на наші бойові позиції. Володимир помітив бойову машину та відразу "підсмажив" її з "Джавеліну". За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Володимир миттєво схопив до рук NLAW та підбив другу "Беху". Вона теж запалала", – каже "Одін".

Десантник розповів, що контратака окупантів захлеснулася, вони почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення.

Загалом у бою штурмова група, якою командував Володимир Балюк, знищила 4 БМД та багато окупантів, а інші підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – спалили п'ять російських танків та ліквідували кілька десятків живої сили росіян.

Реклама

За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість під час відсічі і стримування збройної агресії РФ, головний сержант десантно-штурмової роти сержант Володимир Балюк представлений до звання – Герой України (посмертно).

Зеленський розповів про першу жінку-Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з орденом "Золота Зірка" сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.