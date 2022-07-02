Квасневський розповів про підготовку НАТО відповіді Путіну на ядерний удар (відео)

Путін перекреслив усю співпрацю з НАТО і тепер він ворог №1 / Колаж "Сьогодні"

НАТО серйозно займається проблемою держави-терориста Росії та розробляє сценарії у відповідь на всі можливі загрози від цієї країни, що стало одним з підсумків саміту Північноатлантичного альянсу.

Про це розповів президент Польщі (1995-2005 років) Александр Квасневський в ефірі FREEДOM на каналі "Україна 24".

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"Останній саміт був дуже важливий, тому що всі країни НАТО працювали разом. Жодного розколу, на який розраховував Путін, не було і не буде. Натомість є історичне рішення саміту, що приймаємо Швецію та Фінляндію до НАТО. Цього ніхто не очікував. Я думаю, що це великий сюрприз для Путіна, тому що він хотів створити навколо Росії зону країн, які не будуть у НАТО. Тому він так казав про Україну, що Україна не може бути в НАТО, бо хоче мати таку зону безпеки, яка оточуватиме Росію. Тепер, звичайно, цієї доктрини не існує, тому що дві важливі країни – Швеція і Фінляндія – будуть дуже швидко в НАТО. Я думаю, що це відбудеться ще в липні, і це, звичайно, історичний момент", – розповів Квасневський.

Українське питання

Другий важливий момент – Україна матиме підтримку НАТО в її боротьбі проти держави-терориста Росії.

"Столтенберг сказав, що підтримка для України буде дуже сильною. Допомагатимемо боротися Україні до перемоги, як ми це бачимо. І, звичайно, також зрозуміло, що НАТО не хоче провокувати Росію. Тому є "червона лінія", за яку поки що НАТО не готове піти. Але я абсолютно впевнений, що між експертами НАТО, між лідерами країн Альянсу йде сильна розмова, що робити, якщо цю "червону лінію" перейде Путін. Буде, наприклад, використовувати ядерну зброю. НАТО вже готується до такого варіанту. Альянс у доктрині прийняв, що головна загроза світу сьогодні йде з боку Росії. Це означає, що ми будемо готові до всіх можливих небезпечних сценаріїв", – зазначив польський політик.

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Саміт НАТО