Квасьневский рассказал о подготовке НАТО ответа Путину на ядерный удар (видео)

Путин перечеркнул все сотрудничество с НАТО и теперь он враг №1 / Коллаж "Сегодня"

НАТО серьезно занимается проблемой государства-террориста России и разрабатывает сценарии ответа на все возможные угрозы от этой страны, что стало одним из итогов прошедшего саммита Североатлантического альянса.

Об этом рассказал президент Польши (1995-2005 годов) Александр Квасьневский в эфире FREEДOM на канале "Украина 24".

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"Последний саммит был очень важный, потому что все страны НАТО работали вместе. Никакого раскола, на который рассчитывал Путин не было и не будет. Зато есть историческое решение саммита, что принимаем Швецию и Финляндию в НАТО. Этого никто не ожидал, я думаю, что это большой сюрприз для Путина, потому что он хотел создать вокруг России зону стран, которые не будут в НАТО. Поэтому он так говорить про Украину, что Украина не может быть в НАТО, потому что он хочет иметь такую зону безопасности, которая будет окружать Россию. Теперь, конечно, эта доктрина не существует, потому что, две важные страны – Швеция и Финляндия будут очень быстро в НАТО, я думаю, что это произойдет еще в июле. И это, конечно исторический момент", – рассказал Квасьневский.

Украинский вопрос

Второй важный момент – у Украины будет поддержка НАТО в ее борьбе против государства-террориста России.

"Столтенберг сказал, что будет поддержка для Украины очень сильная. Будем помогать бороться Украине до победы, как мы это видим. И, конечно, тоже понятно, что НАТО не хочет провоцировать Россию. Поэтому есть "красная линия", за которую пока НАТО не готово пойти. Но я абсолютно уверен, что тоже между экспертами НАТО , между лидерами стран Альянса идет сильный разговор, что делать, если эту "красную линию" пройдет Путин. Будет, например, использовать либо ядерное оружие. НАТО уже готовится и на такой вариант. Альянс в доктрине принял, что главная угроза миру сегодня исходит со стороны России. Это означает, что мы будем готовы на все возможные опасные сценарии", – отметил польский политик.

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Саммит НАТО