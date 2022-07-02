Квасневський дав прогноз, скільки Путін воюватиме проти України

Квасневський прокоментував плани Путіна щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не може перемогти у війні з Україною, проте дуже боїться поразки, тому розтягуватиме бойові дії ще на багато місяців.

Таку думку висловив президент Польщі у 1995-2005 роках Александр Квасневський в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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За його словами, "ми можемо говорити з боку Росії лише про найгірші сценарії".

"Путін весь час хотів захопити Україну. Для нього Україна – це не країна, не народ. Це має бути частина його "великої Росії". Але я думав, що він це робитиме інакше, використовуватиме свій політичний вплив, економічний тощо, але не піде на війну. Я вважав, що Путін має якийсь прагматизм, який гальмуватиме його імперські агресивні ідеї. На жаль, з 24 лютого у мене немає таких очікувань, і м'якого сценарію тепер не буде", – сказав експрезидент Польщі.

Квасневський вважає, що світові доведеться "ще довго жити" з Путіним, і російський лідер продовжуватиме свою політику проти України.

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"Він весь час хоче, щоб вся Україна була в його зоні впливу. Він тепер знає, що це неможливо, тому що українці б'ються чудово. Він думав, що хоч і не захід, але схід України прийматиме російських солдатів з квітами та усмішкою. Так не буде. Навіть він це зрозумів, але все-таки він буде це продовжувати, тому що він не може у цій війні перемогти, але дуже не хоче програти", – наголосив він.

Колишній польський лідер заявив, що не є оптимістом, і тому вважає, "що треба бути готовим на тривалий час – багато місяців, а може, й довше, такого сильного конфлікту".

Квасневський також наголосив на важливості ролі Заходу в конфлікті:

"Думаю, що якщо Захід зробить усе, що він має зробити на цих трьох рівнях – військова підтримка, гуманітарна підтримка та фінансова підтримка – ми можемо ефективно з агресивним Путіним боротися".

Квасневський розповів, чим НАТО відповість Путіну

Александр Кваснєвський також заявив, що НАТО розробляє сценарії відповіді на всі можливі загрози від Росії.

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