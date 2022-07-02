Квасьневский дал прогноз, сколько Путин будет воевать против Украины

Квасьневский прокомментировал планы Путина по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин не может победить в войне с Украиной, однако очень боится поражения, поэтому будет растягивать боевые действия еще на много месяцев.
Такое мнение высказал президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Украина 24".
По его словам, "мы можем говорить со стороны России только о худших сценариях".
"Путин все время хотел захватить Украину. Для него Украина – это не страна, не народ. Это должна быть часть его "великой России". Но я думал, что он будет это делать по-другому, будет использовать свое политическое влияние, экономическое и так далее, но не пойдет на войну. Я считал, что у Путина есть какой-то прагматизм, который будет тормозить его имперские агрессивные идеи. К сожалению, с 24 февраля у меня нет таких ожиданий, и мягкого сценария теперь не будет", – сказал экс-президент Польши.
Квасьневский считает, что миру придется "еще долго жить" с Путиным, и российский лидер будет продолжать свою политику против Украины.
"Он все время хочет, чтобы вся Украина была в его зоне влияния. Он теперь знает, что это невозможно, потому что украинцы дерутся великолепно. Он думал, что хоть и не запад, но восток Украины будет принимать российских солдат с цветами и с улыбкой. Так не будет. Даже он это понял, но все-таки он будет это продолжать, потому что он не может в этой войне победить, но очень не хочет проиграть", – подчеркнул он.
Бывший польский лидер заявил, что не является оптимистом, и потому считает, "что надо быть готовым на длительное время – многие месяцы, а может, и дольше, такого сильного конфликта".
Квасьневский также отметил важность роли Запада в конфликте:
"Думаю, что если Запад сделает все, что он должен сделать на этих трех уровнях – военная поддержка, гуманитарная поддержка и финансовая поддержка – мы можем эффективно с агрессивным Путиным бороться".
Квасьневский рассказал, чем НАТО ответит Путину
Александр Квасьневский также заявил, что НАТО разрабатывает сценарии ответа на все возможные угрозы от России.
"Понятно, что НАТО не хочет провоцировать Россию. Поэтому есть "красная линия", за которую пока НАТО не готово пойти. Но я абсолютно уверен, что между экспертами НАТО, между лидерами стран Альянса идет сильный разговор, что делать, если эту "красную линию" пройдет Путин. Будет, например, использовать ядерное оружие. НАТО уже готовится и на такой вариант. Альянс в доктрине принял, что главная угроза миру сегодня исходит со стороны России. Это означает, что мы будем готовы на все возможные опасные сценарии", – отметил польский политик.