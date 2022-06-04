Кулеба різко відповів Макрону на заяву щодо "неприниження Росії"

Дмитро Кулеба зазначив, що необхідно зосередитись на тому, як поставити Росію на її місце. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив "історичну і фундаментальну помилку", напавши на Україну, і що тепер він "ізольований".

Про це пише Le Figaro.

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Заява Макрона

"Я вважаю, і я йому (Путіну. – Ред.) сказав, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", – сказав Макрон, додавши, що "не виключає" незабаром поїздку до Києва.

Французький президент сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб у день припинення бойових дій можна було "побудувати вихід із ситуації дипломатичними каналами".

"Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І, нарешті, зробити все, щоб зерно вивезли з України", – зазначив Макрон.

Відповідь України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в себе на сторінці у Twitter написав, що заклики уникнути "приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала".

"Бо саме Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя", – вказав він.

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Нагадаємо, голова МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Україна отримає від Франції 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar.

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