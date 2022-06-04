Кулеба резко ответил Макрону на заявление по поводу "неунижения России"

Дмитрий Кулеба отметил, что необходимо сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин совершил "историческую и фундаментальную ошибку", напав на Украину, и что теперь он "изолирован".

Об этом пишет Le Figaro.

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Заявление Макрона

"Я считаю, и я ему (Путину. – Ред.) сказал, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", – сказал Макрон, добавив, что "не исключает" вскоре поездку в Киев.

Французский президент сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было "построить выход из ситуации по дипломатическим каналам".

"Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И наконец сделать все, чтобы зерно вывезли из Украины", – отметил Макрон.

Ответ Украины

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Twitter написал, что призывы избежать "унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала".

"Потому что Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизни", – указал он.

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Напомним, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Украина получит от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.

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