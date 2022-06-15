Кухні на вулицях та могили на подвір'ях: яким стало життя в окупованому Маріуполі (відео)

Маріупольці змушені виживати у надскладних умовах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі щоденний побут людей повністю перейшов на вулиці. Там облаштували кухні та зони відпочинку. До того ж, люди досі шукають рідних, а загиблих ховають просто на подвір'ях.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що часто чує запитання, як у Маріуполі виживають люди.

"Замість тисячі слів – десь так. Щоденний побут повністю перейшов на вулиці. Тут влаштовані кухні та зони відпочинку. Тут готують, шукають дрова, збирають воду і роблять вигляд життя. Досі намагаються знайти рідних. Ховають людей на подвір'ї", – розповів Андрющенко.

Він переконаний, що окупанти покинули людей напризволяще, тому що українці для них не люди.

"Найгірше, що люди потрохи звикають. Адаптуються. Порівнюють уже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. З власним життям у холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю за мінімальних потреб. Колись у майбутньому психологи опишуть "Маріупольський синдром". Окремий психологічний стан, який здається неможливим у нормальному житті", – додав радник мера.

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Загарбники дозволили маріупольцям вмикати одну лампочку

В окупованому Маріуполі серйозні проблеми з електрикою, про які не розповідають російські пропагандистські ЗМІ.

"Частково в Центральному районі Маріуполя під'єднано електропостачання. В обсязі, достатньому для створення таких хороших фото про "життя повертається". У реалі жителям дозволено увімкнути не більш ніж одну лампочку в квартирі, і все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор – під забороною. У разі виявлення, щонайменше – відключення. Насправді – дві квартири вмикають холодильник – пів кварталу без світла", – написав Андрющенко.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу за їжу. Маріупольців хочуть залучити до розбору завалів та поховання загиблих жителів міста.

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Крім того, у Маріуполі є підозри щодо початку епідемії холери, про що попереджали міжнародні фахівці.