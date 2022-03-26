Кримінальна відповідальність за фото та відео: що в умовах війни не можна постити у соцмережах?

Цю інформацію повинен знати кожен українець / Фото: pixabay.com

Україна через російське вторгнення вже понад місяць живе за умов війни. Все наше життя підпорядковане новим реаліям. Соцмережі – у тому числі. І сьогодні з'явилася інформація, яку має знати кожен.

24 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт №7189. Згідно з документом, в Україні запроваджується кримінальна відповідальність за фото та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї та техніки.

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Ділимося доступною інформацією, яка з'явилася в ТГ-каналі Олени Зеленської.

Що категорично не можна публікувати у соцмережах?

Ракети, які летять чи кудись потрапили.

Назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи.

Переміщення українських військових, військових об'єктів.

Роботу протиповітряної оборони.

Місце обстрілу чи попадання снаряда.

Адреси, візуальної прив'язки чи координати боїв.

Номери автомобілів, бронетехніки.

Потерпілих чи загиблих (крім офіційних даних).

За такі порушення буде кримінальна відповідальність, бо це допомога ворогові, навіть якщо вона ненавмисна.

Яке покарання передбачається?

Покарання за поширення даних про направлення або переміщення зброї, боєприпасів на території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ або Міноборони, або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, їх розміщенні або русі, тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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За поширення інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ, або військових формувань при можливості їх ідентифікувати на місцевості – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

інфографіка з ТГ-каналу Олени Зеленської

Враховуйте цю інформацію та будьте розсудливі.

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