Криминальная ответственность за фото и видео: что в условиях войны нельзя постить в соцсетях?

Эту информацию должен знать каждый украинец / Фото: pixabay.com

Украина из-за российского вторжения уже больше месяца живет в условиях войны. Вся наша жизнь подчинена новым реалиям. Соцсети – в том числе. И сегодня появилась информация, которую должен знать каждый.

24 марта Верховная Рада поддержала законопроект №7189. Согласно документу, в Украине вводится уголовная ответственность за фото и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники.

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Делимся доступной информацией, которая появилась в ТГ-канале Елены Зеленской.

Что категорически нельзя публиковать в соцсетях?

Ракеты, которые летят или куда-то попали.

Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы.

Перемещение украинских военных, военные объекты.

Работу противовоздушной обороны.

Место обстрела или попадание снаряда.

Адреса, визуальной привязки или координаты боев.

Номера автомобилей, бронетехники.

Потерпевших или погибших (кроме официальных данных).

За такие нарушения будет уголовная ответственность, потому что это помощь врагу, даже если она не намерена.

Какое наказание предусматривается?

Наказание за распространение данных о направлении или перемещении оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

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За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

инфографика из ТГ-канала Елены Зеленской

Учитывайте эту информацию и будьте благоразумны.

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