Конституцію можуть змінити щодо курсу на НАТО – Стефанчук про переговори з РФ

Руслан Стефанчук допустив можливість зміни Конституції щодо євроатлантичної інтеграції України. Колаж "Сьогодні"
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на тлі переговорів із Росією допустив можливість зміни Конституції щодо євроатлантичної інтеграції.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, яким шляхом йдуть переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватимемо Конституцію в цій частині", – сказав голова Верховної Ради.
Стефанчук наголосив, що для України важливо те, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".
"Тому ми очікуватимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі і, безумовно, приєднаємось до обговорення", – додав Стефанчук.
Заклики закрити небо
- Нагадаємо, українські політики неодноразово зверталися до НАТО із проханням закрити небо над Україною, щоб убезпечити людей від російської авіації. Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо не закрити небо, ракети Росії будуть падати на країни НАТО .
- Рада церков та релігійних організацій закликав закрити небо над Україною та створити гуманітарні коридори.
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- Секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною .