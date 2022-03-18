Конституцію можуть змінити щодо курсу на НАТО – Стефанчук про переговори з РФ

Руслан Стефанчук допустив можливість зміни Конституції щодо євроатлантичної інтеграції України. Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на тлі переговорів із Росією допустив можливість зміни Конституції щодо євроатлантичної інтеграції.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, яким шляхом йдуть переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватимемо Конституцію в цій частині", – сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук наголосив, що для України важливо те, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".

"Тому ми очікуватимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі і, безумовно, приєднаємось до обговорення", – додав Стефанчук.

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