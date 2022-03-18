Конституцию могут изменить в части курса на НАТО – Стефанчук о переговорах с РФ

Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины. Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на фоне переговоров с Россией допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", – сказал председатель Верховной Рады.

Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", – добавил Стефанчук.

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