Конституцию могут изменить в части курса на НАТО – Стефанчук о переговорах с РФ

Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины. Коллаж "Сегодня"
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на фоне переговоров с Россией допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции.
Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", сообщает "Интерфакс-Украина".
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"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", – сказал председатель Верховной Рады.
Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".
"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", – добавил Стефанчук.
Призывы закрыть небо
- Напомним, украинские политики неоднократно обращались к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы оградить людей от российской авиации. Президент Владимир Зеленский заявил, что если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО.
- Совет церквей и религиозных организаций призвал закрыть небо над Украиной и создать гуманитарные коридоры.
- Группа из 27 американских политиков подписала открытое письмо администрации Джо Байдена с призывом ввести ограниченную бесполетную зону.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал вероятной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.