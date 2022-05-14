Команди українською вивчив за місяць – пес із Росгвардії служить у ЗСУ

Бельгійська вівчарка Бакс перейшла на бік України / Фото: Колаж: Сьогодні

Трофейна бельгійська вівчарка, яка раніше служила в Росгвардії, менше ніж за місяць вивчила команди українською мовою і незабаром приступить до служби в лавах Нацгвардії. Про це "Сегодня" розповів Юрій Шутяк, який очолює Миколаївську обласну громадську організацію зі сприяння обороні України.

"Собака розумна, відмінна. До своїх обов'язків приступить дуже скоро. Щодо команд українською мовою – вони дублюються жестом та голосом. Іншими словами, пес прийняв українську мову і почав її розуміти", – розповів Шутяк.

За словами Юрія, собака розпочне роботу днями. "Поки що батальйон, у якому перебуває пес, у резерві", – уточнив Шутяк.

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Собака розумний, відмінний, вже вивчив українську мову, кажуть волонтери, маючи на увазі, що Бакс виконує команди українською

Не обійшлося без жінки... І без сучки

У лавах Нацгвардії ця бельгійська вівчарка була після того, як українські війська розгромили формування росіян в одному з районів Миколаївської області:

"Спочатку було кілька російських службових собак. Після розгрому російських військ собаки розбіглися, їх було 4-5. Цей пес, на якому була амуніція, його назвали Бакс, два тижні не давався нікому в руки, але одна з місцевих мешканок, Валентина, змогла приручити його. Виставляла їжу, щоб годувати пса, також Валентина у дворі мала свою вівчарку, суку. Таким чином, цей пес і виявився у Валентини. Було навіть таке, що Валентині пропонували гроші за цього собаку, потім почали загрожувати. Довелося мені втрутитися. Тепер ця вівчарка захищає Миколаївську область", – каже Юрій Шутяк.