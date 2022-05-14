Команды на украинском выучил за месяц – пес из Росгвардии служит в ЗСУ

Бельгийскую овчарку по кличке Бакс перешла на сторону Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Трофейная бельгийская овчарка, ранее служившая в Росгвардии, меньше чем за месяц выучила команды на украинском языке и совсем скоро приступит к службе в рядах Нацгвардии. Об этом "Сегодня" рассказал Юрий Шутяк, возглавляющий Николаевскую областную общественную организацию по содействию обороне Украине.

"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит совсем скоро. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – рассказал нам Шутяк.

По словам Юрия, собака приступит к работе на днях. "Пока что батальон, в котором находится пес, в резерве", – уточнил Шутяк.

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Собака умная, отличная, уже выучила украинский язык, говорят волонтеры, подразумевая, что Бакс выполняет команды на украинском

Не обошлось без женщины... И без суки

В рядах Нацгвардии эта бельгийская овчарка оказалась после того, как украинские войска разгромили формирования россиян в одном из районов Николаевской области:

"Изначально было несколько российских служебных собак. После разгрома российских войск собаки разбежались, их было четыре-пять. Этот пес, на котором была аммуниция, его назвали Баксом, две недели не давался никому в руки, но одна из местных жительниц, Валентина, смогла приручить его. Выставляла еду, чтобы прикармливать пса, также у Валентины во дворе была своя овчарка, сука. Таким образом этот пес и оказался у Валентины. Было даже такое, что Валентине предлагали деньги за эту собаку, потом начали угрожать. Пришлось вмешаться мне. Теперь эта овчарка защищает Николаевскую область", – говорит Юрий Шутяк.