Кірбі розкрив вміст нового пакета оборонної підтримки для України

Кірбі розповів, що США дадуть Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Черговий пакет оборонної підтримки для України міститиме озброєння та техніку загальною сумою близько $100 мільйонів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Реклама

Деталі

"Цей пакет включатиме 18 гаубиць калібру 155 мм, а також 18 тактичних транспортерів для перевезення цих гаубиць", – сказав представник Пентагону.

Він наголосив, що ця кількість одиниць артилерійської зброї відповідає озброєнню артилерійської батареї. Крім того, за його словами, ЗСУ отримають додатково три контрбатарейних радари AN/TPQ-36.

"Це контрартилерійська система, про яку ми вже говорили раніше, і яка вже поставлялася в Україну", — додав представник оборонного відомства.

Також він зазначив, що відправка цього та іншого обладнання відбудеться "дуже-дуже скоро". Кірбі поінформував, що американська сторона перебуває в "постійній комунікації" з українськими колегами для того, щоби знати про всі нагальні потреби ЗСУ.

Нинішній пакет, оголошений президентом США, виділяється в межах фінансування попереднього масштабного закону, який передбачав реагування на агресію РФ з виділенням $13,6 мільярда.

Реклама

Конгрес США схвалив виділення Україні 40 млрд доларів

19 травня Конгрес США схвалив виділення військової допомоги Україні $40 млрд. Попри те, що один із сенаторів блокував швидке прийняття закону тиждень тому, рішення було ухвалено. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

Читайте також