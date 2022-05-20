Кирби раскрыл содержимое нового пакета оборонной поддержки для Украины

Кирби рассказал, что США дадут Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Очередной пакет оборонной поддержки для Украины будет содержать вооружение и технику общей суммой около $100 миллионов.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Этот пакет будет включать 18 гаубиц калибра 155 мм, а также 18 тактических транспортеров для перевозки этих гаубиц", – сказал представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что это количество единиц артиллерийского оружия соответствует вооружению артиллерийской батареи. Кроме того, по его словам, ВСУ получат дополнительно три контрбатарейных радара AN/TPQ-36.

"Это контрартиллерийская система, о которой мы уже говорили ранее, которая уже поставлялась в Украину", — добавил представитель оборонного ведомства.

Также он отметил, что отправка этого и другого оборудования состоится "очень скоро". Кирби проинформировал, что американская сторона находится в "постоянной коммуникации" с украинскими коллегами для того, чтобы знать все насущные нужды ВСУ.

Нынешний пакет, объявленный президентом США, выделяется в рамках финансирования предыдущего масштабного закона, предполагавшего реагирование на агрессию РФ с выделением $13,6 миллиарда.

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Конгресс США одобрил выделение Украине 40 млрд долларов

19 мая Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине $40 млрд. Несмотря на то, что один из сенаторов блокировал скорейшее принятие закона неделю назад, решение было принято. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

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