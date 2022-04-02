Кім: кількість жертв від ракетного удару по Миколаївській ОДА знову побільшало

Рятувальники продовжують розбирати завали після обстрілу / Колаж "Сьогодні"

До 36 людей збільшилася кількість загиблих через ракетний удар російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, що сталася 29 березня. На місці працювали рятувальники.

Про це повідомив сам голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Ракетний удар стався 29 березня, проте людей з-під завалів продовжують діставати й досі. На сьогодні рятувальники витягли вже 36 загиблих. З-під завалів також дістали секретаря Віталія Кіма, якого тривалий час шукали.

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.

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Того ж дня повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Проте кількість жертв зростає.

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