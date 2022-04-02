Ким: количество жертв от ракетного удара по Николаевской ОГА вновь увеличилось

Спасатели продолжают разбирать завалы после обстрела / Коллаж "Сегодня"

До 36 человек возросло количество погибших из-за ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации, который случился 29 марта. На месте работали спасатели.

Об этом сообщил сам глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Детали

Ракетный удар произошел 29 марта, однако людей из-под завалов продолжают доставать до сих пор. На сегодняшний день спасатели вытащили уже 36 погибших. Из-под завалов также достали секретаря Виталия Кима, которого искали долгое время.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

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В тот же день сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако количество жертв растет.

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