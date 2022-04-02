Щодня по 30 "Уралів" із 200-ми їде – перехоплення СБУ

СБУ перехопила розмову окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів – на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на РФ колони вантажівок із трупами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Не те, що себе шкода. Пацанів шкода та їхніх батьків, коли ти щодня бачиш УРАЛи з 200-ми. Щодня по 30 УРАЛів їде звідси і всім пох*й", – сказав окупант своїй дружині.

На перехоплених розмовах СБУ він говорить, що злий на Путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

"Вже більше місяця ми тут їб*мся ..., а вони взяти її (Україну) не можуть. Путін... кінчена людина. Тут вже мільйони людей загинули", – скаржиться окупант.

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А дружина розповіла йому у відповідь, що по телевізору показували шаманку, яка ще 2020 року передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

ЗСУ знищили 17 800 окупантів

Російські військові зазнають великих втрат на війні проти України. Наші захисники знищили 4589 одиниць військової техніки окупантів, у боях загинуло майже 18 тисяч солдатів РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога станом на 2 квітня 2022 року становили:

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особового складу – близько 17800 осіб;

танків – 631 од.;

бойових броньованих машин – 1776 од.;

артилерійських систем – 317 од.;

РСЗВ – 100 од.;

засобів ППО – 54 од.;

літаків – 143 од.;

вертольотів – 134 од.;

автомобільної техніки – 1236 од.;

кораблів/катерів – 7 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87;

спеціальної техніки – 24;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Проте у ЗСУ наголосили, що кількість втрат не остаточна – підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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