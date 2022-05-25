Карма набирає обертів! Сапери "ДНР" вдруге за добу підірвалися на "Азовсталі"

Окупанти підірвалися на міні. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі ще два сапери з так званої "ДНР" підірвалися на міні. Це сталося 24 травня на території "Азовсталі". Наразі постраждалі окупанти перебувають у лікарні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Обидва тяжкі і наші з лікарні кажуть, без варіантів. Хороша новина. "Азовсталь" продовжує битись навіть зараз", – зазначив він.

Подібний випадок не вперше

24 травня російські військові підірвалися на міні, коли розміновували завод "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. При розминуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один у тяжкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата неминуча", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, українські військові в Маріуполі понад 80 днів тримали оборону "Азовсталі", після чого військове командування наказало зберегти особовий склад захисників. Бійці склали зброю, їх вивезли на окуповані території Донбасу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих захисників Маріуполя мають звільнити за процедурою обміну.

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